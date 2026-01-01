Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 беспилотниками за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 01.01.2026 (обновлено: 12:18 01.01.2026)
ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали восемь округов Белгородской области более чем 80 беспилотниками, из них 31 был сбит и подавлен над регионом
ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 беспилотниками за сутки

Последствия обстрела
Последствия обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали восемь округов Белгородской области более чем 80 беспилотниками, из них 31 был сбит и подавлен над регионом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его информации, за минувшие сутки 33 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено три снаряда и зафиксированы атаки 82 беспилотников. Один человек погиб, пять пострадали. За отчетный период различные повреждения были выявлены в четырех многоквартирных домах, десяти частных домовладениях, двух коммерческих объектах, сельхозпредприятии, объекте инфраструктуры, оборудовании и 13 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе… выпущен один боеприпас и совершены атаки 25 беспилотников, девять из которых сбиты и подавлены. В селе Первое Цепляево в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль один человек погиб, трое получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. Медики оценивают состояние одного из них как тяжёлое, у остальных пострадавших — средней степени. Автомобиль повреждён. В селе Белянка при отражении атаки FPV-дрона ранен боец "Орлана". Мужчина продолжает стационарное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 26 беспилотниками, 13 из которых сбиты и подавлены, в Борисовском округе в результате удара FPV-дрона по машине ранен мужчина. По данным главы области, по Волоконовскому, Краснояружскому и Корочанскому округам нанесены удары 25 БПЛА, семь из которых сбиты и подавлены, по Грайворонскому округу выпущено два боеприпаса и нанесены удары пятью беспилотниками, два из которых сбиты и подавлены.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
