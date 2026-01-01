ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 беспилотниками за сутки

Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 26 беспилотниками, 13 из которых сбиты и подавлены, в Борисовском округе в результате удара FPV-дрона по машине ранен мужчина. По данным главы области, по Волоконовскому, Краснояружскому и Корочанскому округам нанесены удары 25 БПЛА, семь из которых сбиты и подавлены, по Грайворонскому округу выпущено два боеприпаса и нанесены удары пятью беспилотниками, два из которых сбиты и подавлены.