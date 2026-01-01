СМИ назвали цель попытки атаки ВСУ на резиденцию Путина

АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Силы, стоящие за попыткой атаки ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина, добиваются продолжения конфликта на Украине и втягивания в него Европы, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
"Сила, которая развязала войну между Россией и Украиной, стремится к тому, чтобы боевые действия не завершались и даже распространились на Европу", - пишет издание.
Газета также напомнила, что в день, когда Москва и Киев почти пришли к соглашению в Стамбуле в 2022 году, Великобритания убрала Зеленского от стола переговоров.
Издание отмечает, что попытка атаки на резиденцию российского лидера была предпринята в тот момент, когда, по оценке газеты, стороны были наиболее близки к урегулированию конфликта.
"После телефонного разговора (президента США - ред.) Дональда Трампа с Владимиром Путиным и встречи Трампа с Владимиром Зеленским в резиденции во Флориде. В этот период была предпринята попытка атаки дронами на резиденцию президента РФ", - отмечает Hürriyet.
