Врач рассказал, как восстановиться после застолья
04:28 01.01.2026
Врач рассказал, как восстановиться после застолья
Врач рассказал, как восстановиться после застолья - РИА Новости, 01.01.2026
Врач рассказал, как восстановиться после застолья
Для безопасного восстановления после застолья необходимо соблюдать принцип "щадящего питания", а также ввести умеренные физические нагрузки и восстановить... РИА Новости, 01.01.2026
общество, россия, еда, новый год
Общество, Россия, Еда, Новый год
Врач рассказал, как восстановиться после застолья

РИА Новости: после застолья необходимо соблюдать принцип щадящего питания

© Фото : Freepik / freepic.dillerПраздничный стол
Праздничный стол - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : Freepik / freepic.diller
Праздничный стол. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Для безопасного восстановления после застолья необходимо соблюдать принцип "щадящего питания", а также ввести умеренные физические нагрузки и восстановить водный баланс, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава РФ Олег Морунов.
"Первое - восстановите водный баланс: пейте чистую теплую воду небольшими глотками. Подойдут несладкие компоты из сухофруктов, а также шиповника", - рассказал Морунов.
Оливье - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть новогодние салаты
28 декабря 2025, 04:27
Врач также рекомендовал соблюдать принцип "щадящего питания". После праздников, по словам Морунова, необходимо исключить жареное, острое и копченое.
"Основу рациона должны составлять овсяная и рисовая каши на воде, овощи и фрукты в умеренном количестве, нежирный кефир и творог", - отметил Морунов.
Кроме того, нужно включить умеренные физические нагрузки: прогулки на свежем воздухе и легкие тренировки.
Врач подчеркнул, что не стоит после застолья голодать, так как это дополнительный стресс для организма. Также нельзя принимать "детокс" добавки без консультации врача.
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Роспотребнадзор рассказал о правилах пищевого поведения в праздники
03:15
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
