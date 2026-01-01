https://ria.ru/20260101/vrach-2065905193.html
Врач рассказал, как восстановиться после застолья
Врач рассказал, как восстановиться после застолья - РИА Новости, 01.01.2026
Врач рассказал, как восстановиться после застолья
Для безопасного восстановления после застолья необходимо соблюдать принцип "щадящего питания", а также ввести умеренные физические нагрузки и восстановить... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T04:28:00+03:00
2026-01-01T04:28:00+03:00
2026-01-01T04:28:00+03:00
общество
россия
еда
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823986198_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e932483fb059a9101a6cc8632bf9848.jpg
https://ria.ru/20251228/salaty-2065128501.html
https://ria.ru/20260101/rospotrebnadzor-2065903271.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823986198_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_38bdbc1d6b85d97335d699fad6cc922d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, еда, новый год
Общество, Россия, Еда, Новый год
Врач рассказал, как восстановиться после застолья
РИА Новости: после застолья необходимо соблюдать принцип щадящего питания
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Для безопасного восстановления после застолья необходимо соблюдать принцип "щадящего питания", а также ввести умеренные физические нагрузки и восстановить водный баланс, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава РФ Олег Морунов.
"Первое - восстановите водный баланс: пейте чистую теплую воду небольшими глотками. Подойдут несладкие компоты из сухофруктов, а также шиповника", - рассказал Морунов.
Врач также рекомендовал соблюдать принцип "щадящего питания". После праздников, по словам Морунова, необходимо исключить жареное, острое и копченое.
"Основу рациона должны составлять овсяная и рисовая каши на воде, овощи и фрукты в умеренном количестве, нежирный кефир и творог", - отметил Морунов.
Кроме того, нужно включить умеренные физические нагрузки: прогулки на свежем воздухе и легкие тренировки.
Врач подчеркнул, что не стоит после застолья голодать, так как это дополнительный стресс для организма. Также нельзя принимать "детокс" добавки без консультации врача.