Врач рассказал, как восстановиться после застолья

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Для безопасного восстановления после застолья необходимо соблюдать принцип "щадящего питания", а также ввести умеренные физические нагрузки и восстановить водный баланс, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава РФ Олег Морунов.

"Первое - восстановите водный баланс: пейте чистую теплую воду небольшими глотками. Подойдут несладкие компоты из сухофруктов, а также шиповника", - рассказал Морунов.

Врач также рекомендовал соблюдать принцип "щадящего питания". После праздников, по словам Морунова, необходимо исключить жареное, острое и копченое.

"Основу рациона должны составлять овсяная и рисовая каши на воде, овощи и фрукты в умеренном количестве, нежирный кефир и творог", - отметил Морунов.

Кроме того, нужно включить умеренные физические нагрузки: прогулки на свежем воздухе и легкие тренировки.