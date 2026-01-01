https://ria.ru/20260101/volodin-2065941432.html
Володин прокомментировал атаку ВСУ на Херсонскую область
Володин прокомментировал атаку ВСУ на Херсонскую область
Только достигнув целей СВО, можно остановить чудовищные преступления неонацистов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя удар ВСУ по Хорлам в РИА Новости, 01.01.2026
Володин: остановить преступления неонацистов можно только достигнув целей СВО