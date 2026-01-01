Рейтинг@Mail.ru
Володин прокомментировал атаку ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости, 01.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 01.01.2026 (обновлено: 13:18 01.01.2026)
Володин прокомментировал атаку ВСУ на Херсонскую область
Володин прокомментировал атаку ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости, 01.01.2026
Володин прокомментировал атаку ВСУ на Херсонскую область
Только достигнув целей СВО, можно остановить чудовищные преступления неонацистов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя удар ВСУ по Хорлам в РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
херсонская область
херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Володин прокомментировал атаку ВСУ на Херсонскую область

Володин: остановить преступления неонацистов можно только достигнув целей СВО

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Только достигнув целей СВО, можно остановить чудовищные преступления неонацистов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области.
Губернатор региона Владимир Сальдо ранее сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
"Только достигнув целей специальной военной операции, можно остановить эти чудовищные преступления неонацистов", - написал Володин в своем канале на платформе Мах.
Он подчеркнул, что на руках Владимира Зеленского и его европейских спонсоров - кровь невинно убитых людей.
"Слова соболезнования родным погибших. Пострадавшим - скорейшего выздоровления", - добавил председатель Госдумы.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
МИД назвал атаку ВСУ по Хорлам терактом против мирного населения России
12:57
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
