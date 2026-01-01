ВС России уничтожили украинскую бронемашину под Красноармейском

ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Военнослужащие подразделения беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" на красноармейском направлении уничтожили бронемашину MaxxPro с личным составом ВСУ, рассказал РИА Новости пилот-корректировщик с позывным "Жора".

"Сообщили, что едет "Макс-Про" с пехотой противника для высадки. Мы сразу подняли БПЛА — на это уходит порядка 30–40 секунд", — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что бронемашина была оборудована средствами радиоэлектронной борьбы, из-за чего возникали помехи видеосигнала.

"Я увидел, что техника зашла в лесопосадку. Несмотря на работу РЭБ, удалось отработать прямо по цели. Машина загорелась", — добавил оператор.