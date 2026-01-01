Рейтинг@Mail.ru
В России установили новую минимальную розничную цену 0,5 литра водки
04:34 01.01.2026
В России установили новую минимальную розничную цену 0,5 литра водки
В России установили новую минимальную розничную цену 0,5 литра водки - РИА Новости, 01.01.2026
В России установили новую минимальную розничную цену 0,5 литра водки
Минимальная розничная цена (МРЦ) 0,5 литра водки с января 2026 года в России составляет 409 рублей, следует из приказа Минфина России, который вступил в силу.
экономика
россия
россия
2026
экономика, россия
Экономика, Россия
В России установили новую минимальную розничную цену 0,5 литра водки

Минимальная розничная цена 0,5 литра водки в 2026 году составит 409 рублей

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минимальная розничная цена (МРЦ) 0,5 литра водки с января 2026 года в России составляет 409 рублей, следует из приказа Минфина России, который вступил в силу.
Минимальная стоимость 0,5 литра бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов с выдержкой не менее трех лет, составляет 605 рублей. Коньяка, виски, произведенного из дистиллятов с выдержкой не менее трех лет, - 755 рублей.
ЭкономикаРоссия
 
 
