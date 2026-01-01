https://ria.ru/20260101/vodka-2065905360.html
В России установили новую минимальную розничную цену 0,5 литра водки
Минимальная розничная цена (МРЦ) 0,5 литра водки с января 2026 года в России составляет 409 рублей, следует из приказа Минфина России, который вступил в силу. РИА Новости, 01.01.2026
экономика
россия
2026
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минимальная розничная цена (МРЦ) 0,5 литра водки с января 2026 года в России составляет 409 рублей, следует из приказа Минфина России, который вступил в силу.
Минимальная стоимость 0,5 литра бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов с выдержкой не менее трех лет, составляет 605 рублей. Коньяка, виски, произведенного из дистиллятов с выдержкой не менее трех лет, - 755 рублей.
Согласно другому приказу ведомства с 2026 года установлена новая минимальная закупочная цена на этиловый спирт. Так, минимальная закупочная цена (без учета акциза и НДС) на этиловый спирт из произведенный из непищевого сырья, и денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и непищевого сырья (за исключением биоэтанола) установлена в размере 84 рублей за 1 литр.
В обоих документах отмечается, что они действуют по 31 декабря 2031 года включительно.