ДНР готова оказать помощь пострадавшим в Херсонской области, заявил Пушилин
01.01.2026
ДНР готова оказать помощь пострадавшим в Херсонской области, заявил Пушилин
Власти ДНР готовы оказать необходимую поддержку жителям Херсонской области, пострадавшим в результате атаки ВСУ, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.01.2026
ДНР готова оказать помощь пострадавшим в Херсонской области, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Власти ДНР готовы оказать необходимую поддержку жителям Херсонской области, пострадавшим в результате атаки ВСУ, заявил глава республики Денис Пушилин.
Губернатор региона Владимир Сальдо ранее сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.
"Глубоко соболезнуем родным и близким погибших в новогоднюю ночь в Херсонской области... Готовы оказать необходимую поддержку", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии.
