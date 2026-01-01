https://ria.ru/20260101/vlasti-2065926107.html
ДНР готова оказать помощь пострадавшим в Херсонской области, заявил Пушилин
Власти ДНР готовы оказать необходимую поддержку жителям Херсонской области, пострадавшим в результате атаки ВСУ, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.01.2026
херсонская область
донецкая народная республика
черное море
денис пушилин
владимир сальдо
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152802/34/1528023416_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a569fc1b7a44088a5709b52d0eecc5c6.jpg
херсонская область
донецкая народная республика
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152802/34/1528023416_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_af237366f6b515d0a80b14ae2290be2b.jpg
херсонская область , донецкая народная республика, черное море, денис пушилин, владимир сальдо, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Черное море, Денис Пушилин, Владимир Сальдо, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Пушилин заявил о готовности помочь пострадавшим при атаке в Херсонской области