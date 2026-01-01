https://ria.ru/20260101/vkusvill-2065952406.html
"Вкусвилл" не нашел нарушений в салате "Сельдь под шубой"
Ритейлер "Вкусвилл" не выявил нарушений качества в салате "Сельдь под шубой" собственной торговой марки, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. РИА Новости, 01.01.2026
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ритейлер "Вкусвилл" не выявил нарушений качества в салате "Сельдь под шубой" собственной торговой марки, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
Ранее Telegram-канал "Shot проверка" сообщил, что в салатах из торговых сетей "Вкусвилл" и "Ашан" якобы обнаружили превышение микробов в 30 раз.
"Поскольку у нас нет данных, продукцию какого поставщика и какой партии Telegram-канал проверял, мы направляем свежие протоколы на салат "Сельдь под шубой" от всех наших действующих поставщиков. Все протоколы без нарушений", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что вся продукция из ассортимента ритейлера, в частности кулинария, проходит регулярные проверки на соответствие строгим стандартам качества торговой сети, салат "Сельдь под шубой" не исключение.