"Вкусвилл" не нашел нарушений в салате "Сельдь под шубой" - РИА Новости, 01.01.2026
14:52 01.01.2026
"Вкусвилл" не нашел нарушений в салате "Сельдь под шубой"
"Вкусвилл" не нашел нарушений в салате "Сельдь под шубой"
Ритейлер "Вкусвилл" не выявил нарушений качества в салате "Сельдь под шубой" собственной торговой марки, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
вкусвилл, ашан, происшествия
ВкусВилл, Ашан, Происшествия
"Вкусвилл" не нашел нарушений в салате "Сельдь под шубой"

"Вкусвилл" не нашел нарушений в салате "Сельдь под шубой" своей торговой марки

Салат Сельдь под Шубой
Сельдь под шубой
Салат Сельдь под Шубой
Сельдь под шубой. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ритейлер "Вкусвилл" не выявил нарушений качества в салате "Сельдь под шубой" собственной торговой марки, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
Ранее Telegram-канал "Shot проверка" сообщил, что в салатах из торговых сетей "Вкусвилл" и "Ашан" якобы обнаружили превышение микробов в 30 раз.
"Поскольку у нас нет данных, продукцию какого поставщика и какой партии Telegram-канал проверял, мы направляем свежие протоколы на салат "Сельдь под шубой" от всех наших действующих поставщиков. Все протоколы без нарушений", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что вся продукция из ассортимента ритейлера, в частности кулинария, проходит регулярные проверки на соответствие строгим стандартам качества торговой сети, салат "Сельдь под шубой" не исключение.
