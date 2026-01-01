Рейтинг@Mail.ru
Виновные в ударе по гостинице в Хорлах будут наказаны, заявил Сальдо
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 01.01.2026
Виновные в ударе по гостинице в Хорлах будут наказаны, заявил Сальдо
Все виновные в новогоднем ударе БПЛА ВСУ по гостинице в Хорлах будут найдены и предстанут перед международным трибуналом по образу и подобию Нюрнбергского... РИА Новости, 01.01.2026
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 1 янв - РИА Новости. Все виновные в новогоднем ударе БПЛА ВСУ по гостинице в Хорлах будут найдены и предстанут перед международным трибуналом по образу и подобию Нюрнбергского процесса, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Все виновные в ударе будут найдены и понесут заслуженное наказание на будущем новом Нюрнбергском процессе", - сказал РИА Новости Сальдо.
