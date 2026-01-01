Виновные в ударе по гостинице в Хорлах будут наказаны, заявил Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 1 янв - РИА Новости. Все виновные в новогоднем ударе БПЛА ВСУ по гостинице в Хорлах будут найдены и предстанут перед международным трибуналом по образу и подобию Нюрнбергского процесса, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.