Советский ветеран рассказал, чего ждет в год своего столетия
Советский ветеран рассказал, чего ждет в год своего столетия - РИА Новости, 01.01.2026
Советский ветеран рассказал, чего ждет в год своего столетия
Советский ветеран Великой Отечественной войны Владимир Гуткин, который в настоящее время проживает в американском штате Флорида, рассказал РИА Новости, что в... РИА Новости, 01.01.2026
ВАШИНГТОН, 1 янв – РИА Новости. Советский ветеран Великой Отечественной войны Владимир Гуткин, который в настоящее время проживает в американском штате Флорида, рассказал РИА Новости, что в год своего столетия ждет мира и благополучия на Земле.
"Новый год я встречаю с ожиданием мира и благополучия на нашей такой маленькой и такой прекрасной планете", - сказал Гуткин агентству.
Он также напомнил о том, что войны, разрушения и кровопролития не несут никакой пользы рядовым труженикам.
"Слежу за новостями и переговорами политиков с надеждой", - добавил советский ветеран.
Владимир Гуткин родился 24 июня 1926 года. В войну он служил связистом в 329-й истребительной авиационной дивизии, а победу встретил в Германии
, где служил еще несколько лет.