Советский ветеран рассказал, чего ждет в год своего столетия - РИА Новости, 01.01.2026
08:57 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/veteran-2065913289.html
Советский ветеран рассказал, чего ждет в год своего столетия
Советский ветеран рассказал, чего ждет в год своего столетия - РИА Новости, 01.01.2026
Советский ветеран рассказал, чего ждет в год своего столетия
Советский ветеран Великой Отечественной войны Владимир Гуткин, который в настоящее время проживает в американском штате Флорида, рассказал РИА Новости, что в... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T08:57:00+03:00
2026-01-01T08:57:00+03:00
в мире
флорида
земля
германия
флорида
земля
германия
1920
1920
true
в мире, флорида, земля, германия
В мире, Флорида, Земля, Германия
Советский ветеран рассказал, чего ждет в год своего столетия

Советский ветеран Гуткин рассказал, что в год своего столетия ждет мира на Земле

© РИА Новости / Максим Богодвид
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 янв – РИА Новости. Советский ветеран Великой Отечественной войны Владимир Гуткин, который в настоящее время проживает в американском штате Флорида, рассказал РИА Новости, что в год своего столетия ждет мира и благополучия на Земле.
"Новый год я встречаю с ожиданием мира и благополучия на нашей такой маленькой и такой прекрасной планете", - сказал Гуткин агентству.
Он также напомнил о том, что войны, разрушения и кровопролития не несут никакой пользы рядовым труженикам.
"Слежу за новостями и переговорами политиков с надеждой", - добавил советский ветеран.
Владимир Гуткин родился 24 июня 1926 года. В войну он служил связистом в 329-й истребительной авиационной дивизии, а победу встретил в Германии, где служил еще несколько лет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
С надеждой, верой и с любовью: Россия встретила 2026-й
В миреФлоридаЗемляГермания
 
 
