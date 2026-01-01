Советский ветеран рассказал, чего ждет в год своего столетия

ВАШИНГТОН, 1 янв – РИА Новости. Советский ветеран Великой Отечественной войны Владимир Гуткин, который в настоящее время проживает в американском штате Флорида, рассказал РИА Новости, что в год своего столетия ждет мира и благополучия на Земле.

"Новый год я встречаю с ожиданием мира и благополучия на нашей такой маленькой и такой прекрасной планете", - сказал Гуткин агентству.

Он также напомнил о том, что войны, разрушения и кровопролития не несут никакой пользы рядовым труженикам.

"Слежу за новостями и переговорами политиков с надеждой", - добавил советский ветеран.