В Варшаве в аэропорту задержали украинца с глушилкой радиочастот
В Варшаве в аэропорту задержали украинца с глушилкой радиочастот - РИА Новости, 01.01.2026
В Варшаве в аэропорту задержали украинца с глушилкой радиочастот
Украинец с глушилкой радиочастот задержан в варшавском аэропорту, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T16:31:00+03:00
2026-01-01T16:31:00+03:00
2026-01-01T16:36:00+03:00
в мире
канада
варшава
польша
канада
варшава
польша
В Варшаве в аэропорту задержали украинца с глушилкой радиочастот
Rzeczpospolita: в аэропорту в Варшаве задержали украинца с глушилкой радиочастот