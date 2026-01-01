Рейтинг@Mail.ru
16:31 01.01.2026
В Варшаве в аэропорту задержали украинца с глушилкой радиочастот
в мире
канада
варшава
польша
в мире, канада, варшава, польша
В мире, Канада, Варшава, Польша
В Варшаве в аэропорту задержали украинца с глушилкой радиочастот

Rzeczpospolita: в аэропорту в Варшаве задержали украинца с глушилкой радиочастот

Польская полиция
Польская полиция
Польская полиция. Архивное фото
Польская полиция. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 янв – РИА Новости. Украинец с глушилкой радиочастот задержан в варшавском аэропорту, сообщает издание Rzeczpospolita.
«
"Двадцатитрехлетний украинец Илья С. просиживал часами в кафе аэропорта. Это вызвало подозрения соответствующих служб. У него было обнаружено оборудование, заглушающее радиосигналы... для глушения радиоволн, работающее в частотных диапазонах, зарезервированных для связи и воздушной навигации", - говорится в сообщении.
В настоящее время он по решению суда находится под арестом. Расследование ведет прокуратура района Варшава-Охота.
По данным издания, украинец дает противоречивые показания, называясь то украинским солдатом, то проживающим в Канаде бизнесменом.
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Польские спецслужбы заподозрили украинца в диверсиях на севере страны
3 августа 2025, 19:39
 
