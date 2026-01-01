Рейтинг@Mail.ru
00:59 01.01.2026 (обновлено: 12:03 01.01.2026)
Радио Судного дня передало сообщение после Нового года в Москве
Радио Судного дня передало сообщение после Нового года в Москве
Радиостанция УВБ-76, также известная как Радиостанция Судного дня, передала сообщение через 21 минуту после наступления Нового года в российской столице. РИА Новости, 01.01.2026
москва, общество
Москва, Общество
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как Радиостанция Судного дня, передала сообщение через 21 минуту после наступления Нового года в российской столице.
В эфире радиостанции в четверг прозвучало слово "глотанье", сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ она получила прозвища Жужжалка и Радиостанция Судного дня. Официально назначение станции не комментировалось.
Сцена из балета Лебединое озеро - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Лебединое озеро" заиграло на "Радиостанции Судного дня"
30 декабря 2025, 18:10
 
МоскваОбщество
 
 
