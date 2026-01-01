Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ загорелась фритюрница на фудкорте в ТЦ - РИА Новости, 01.01.2026
10:27 01.01.2026
В Улан-Удэ загорелась фритюрница на фудкорте в ТЦ
В Улан-Удэ загорелась фритюрница на фудкорте в ТЦ - РИА Новости, 01.01.2026
В Улан-Удэ загорелась фритюрница на фудкорте в ТЦ
Двое мужчин пострадали, 50 человек эвакуировались из-за возгорания масла во фритюрнице на фудкорте в ТЦ "ЕвроЗона" в Улан-Удэ, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 01.01.2026
происшествия, улан-удэ, россия, еврозона, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, Еврозона, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ загорелась фритюрница на фудкорте в ТЦ

В Улан-Удэ два человека пострадали из-за возгорания фритюрницы в ТЦ

УЛАН-УДЭ, 1 янв - РИА Новости. Двое мужчин пострадали, 50 человек эвакуировались из-за возгорания масла во фритюрнице на фудкорте в ТЦ "ЕвроЗона" в Улан-Удэ, сообщил региональный главк МЧС.
"От диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о загорании масла во фритюрнице на третьем этаже в фудкорте торгового центра "ЕвроЗона" в Улан-Удэ. Самостоятельно из здания эвакуировались 50 человек. Возгорание ликвидировано на 1 "квадрате". За медицинской помощью обратились двое мужчин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлекались 31 человек и десять единиц техники. На месте работает дознаватель МЧС России.
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Несколько человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте в Швейцарии
08:47
 
ПроисшествияУлан-УдэРоссияЕврозонаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
