В Улан-Удэ загорелась фритюрница на фудкорте в ТЦ
В Улан-Удэ загорелась фритюрница на фудкорте в ТЦ - РИА Новости, 01.01.2026
В Улан-Удэ загорелась фритюрница на фудкорте в ТЦ
Двое мужчин пострадали, 50 человек эвакуировались из-за возгорания масла во фритюрнице на фудкорте в ТЦ "ЕвроЗона" в Улан-Удэ, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 01.01.2026
В Улан-Удэ загорелась фритюрница на фудкорте в ТЦ
В Улан-Удэ два человека пострадали из-за возгорания фритюрницы в ТЦ