В Улан-Удэ загорелась фритюрница на фудкорте в ТЦ

УЛАН-УДЭ, 1 янв - РИА Новости. Двое мужчин пострадали, 50 человек эвакуировались из-за возгорания масла во фритюрнице на фудкорте в ТЦ "ЕвроЗона" в Улан-Удэ, сообщил региональный главк МЧС.