https://ria.ru/20260101/ukraina-2066002877.html
Медведчук рассказал, почему Зеленский решился атаковать резиденцию Путина
Медведчук рассказал, почему Зеленский решился атаковать резиденцию Путина - РИА Новости, 02.01.2026
Медведчук рассказал, почему Зеленский решился атаковать резиденцию Путина
Агония преступного режима Владимира Зеленского толкнула Киев на атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина, заявил экс-лидер запрещенной на Украине... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-01T23:48:00+03:00
2026-01-01T23:48:00+03:00
2026-01-02T00:15:00+03:00
в мире
новгородская область
киев
владимир зеленский
владимир путин
россия
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ef9b28c5386ccb4923bb6bff7ef9bf.jpg
https://ria.ru/20260101/minoborony-2065987094.html
https://ria.ru/20260101/ataka-2065953980.html
новгородская область
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beca3cade1b7a1e51f366f97e2fa07e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новгородская область, киев, владимир зеленский, владимир путин, россия, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Новгородская область, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
Медведчук рассказал, почему Зеленский решился атаковать резиденцию Путина
Медведчук: cтрах Зеленского толкнул Киев на атаку резиденции Путина
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Агония преступного режима Владимира Зеленского толкнула Киев на атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что представители российских спецслужб в ходе экспертизы извлекли из блока навигационной системы одного из сбитых дронов, летевших на резиденцию президента РФ
, загруженный в него файл с полетным заданием. Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки являлся один из объектов резиденции в Новгородской области
. Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне, подчеркнули в МО РФ.
"Нелегитимный дал политическую установку, он готовил украинское общество к результатам этого теракта. Поэтому отмыться от того позора, который его заслуженно постиг в международном сообществе, у него не выйдет...", - говорится в статье Медведчука
, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Политик назвал "полной чушью" утверждения о том, что целью атаки был другой объект. Медведчук выразил убеждение, что Владимира Зеленского, которого он назвал "кровавым клоуном", на этот шаг толкнула агония его режима, боязнь надвигающегося поражения и угроза сесть в тюрьму.
Разговоры про то, что атака была на какой-то другой объект — полная чушь… На подобный шаг кровавого клоуна толкнула агония его преступного режима, страх перед неминуемым поражением и уголовной ответственностью
Глава МИД РФ Сергей Лавров
в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря 2025 года предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина
в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США
. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.