МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Агония преступного режима Владимира Зеленского толкнула Киев на атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что представители российских спецслужб в ходе экспертизы извлекли из блока навигационной системы одного из сбитых дронов, летевших на резиденцию президента РФ , загруженный в него файл с полетным заданием. Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки являлся один из объектов резиденции в Новгородской области . Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне, подчеркнули в МО РФ.

"Нелегитимный дал политическую установку, он готовил украинское общество к результатам этого теракта. Поэтому отмыться от того позора, который его заслуженно постиг в международном сообществе, у него не выйдет...", - говорится в статье Медведчука , опубликованной на сайте "Другая Украина".

Политик назвал "полной чушью" утверждения о том, что целью атаки был другой объект. Медведчук выразил убеждение, что Владимира Зеленского, которого он назвал "кровавым клоуном", на этот шаг толкнула агония его режима, боязнь надвигающегося поражения и угроза сесть в тюрьму.

Разговоры про то, что атака была на какой-то другой объект — полная чушь… На подобный шаг кровавого клоуна толкнула агония его преступного режима, страх перед неминуемым поражением и уголовной ответственностью