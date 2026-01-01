Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали о новой мере ВСУ против дезертирства - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/ukraina-2065995764.html
Силовики рассказали о новой мере ВСУ против дезертирства
Силовики рассказали о новой мере ВСУ против дезертирства - РИА Новости, 01.01.2026
Силовики рассказали о новой мере ВСУ против дезертирства
Минобороны Украины вводит систему электронной слежки за военнообязанными, полагая, что это поможет бороться с дезертирством, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T21:48:00+03:00
2026-01-01T21:48:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
https://ria.ru/20251227/mobilizovannyy-2065054663.html
https://ria.ru/20251227/odessa-2065089920.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
Силовики рассказали о новой мере ВСУ против дезертирства

РИА Новости: МО Украины вводит систему электронной слежки за военнообязанными

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минобороны Украины вводит систему электронной слежки за военнообязанными, полагая, что это поможет бороться с дезертирством, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Министерство обороны Украины вводит систему "Чек-ин мобилизованного", которая будет отслеживать каждый шаг военнообязанного. Об этом сообщил руководитель главного управления информационных технологий минобороны Украины Олег Берестовой", - сказал собеседник агентства.
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Одесской области сотрудники ТЦК забили насмерть мобилизованного
27 декабря 2025, 14:32
Первым шагом, по его словам, стало приложение по учету военнообязанных - электронный военно-учетный документ в "Резерв+".
"Реестр "Оберег" (позволяет военнообязанным обновлять данные без визита в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) будет показывать, кто и когда сканировал QR-код, и какие действия были в дальнейшем сделаны с военнообязанным", - отметил представитель силовых структур.
Следующие шаги, по его словам - электронные направления на военно-врачебную комиссию, в учебный центр, фиксация прибытия в воинскую часть с трекингом всего происходящего с военнослужащим.
"В украинском военном ведомстве верят, что это поможет предупреждать и исключать случаи самовольного оставления части военнослужащими", - сказал собеседник агентства.
Жители Одессы пытаются освободить мужчину, которого задержали сотрудники ТЦК - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Одессе жители отбили у ТЦК раненого мужчину, сообщают СМИ
27 декабря 2025, 19:43
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала