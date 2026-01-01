https://ria.ru/20260101/ukraina-2065995764.html
Силовики рассказали о новой мере ВСУ против дезертирства
Силовики рассказали о новой мере ВСУ против дезертирства - РИА Новости, 01.01.2026
Силовики рассказали о новой мере ВСУ против дезертирства
Минобороны Украины вводит систему электронной слежки за военнообязанными, полагая, что это поможет бороться с дезертирством, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 01.01.2026
Силовики рассказали о новой мере ВСУ против дезертирства
РИА Новости: МО Украины вводит систему электронной слежки за военнообязанными
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минобороны Украины вводит систему электронной слежки за военнообязанными, полагая, что это поможет бороться с дезертирством, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Министерство обороны Украины вводит систему "Чек-ин мобилизованного", которая будет отслеживать каждый шаг военнообязанного. Об этом сообщил руководитель главного управления информационных технологий минобороны Украины Олег Берестовой", - сказал собеседник агентства.
Первым шагом, по его словам, стало приложение по учету военнообязанных - электронный военно-учетный документ в "Резерв+".
"Реестр "Оберег" (позволяет военнообязанным обновлять данные без визита в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) будет показывать, кто и когда сканировал QR-код, и какие действия были в дальнейшем сделаны с военнообязанным", - отметил представитель силовых структур.
Следующие шаги, по его словам - электронные направления на военно-врачебную комиссию, в учебный центр, фиксация прибытия в воинскую часть с трекингом всего происходящего с военнослужащим.
"В украинском военном ведомстве верят, что это поможет предупреждать и исключать случаи самовольного оставления части военнослужащими", - сказал собеседник агентства.