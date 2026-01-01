Силовики рассказали о новой мере ВСУ против дезертирства

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минобороны Украины вводит систему электронной слежки за военнообязанными, полагая, что это поможет бороться с дезертирством, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Министерство обороны Украины вводит систему "Чек-ин мобилизованного", которая будет отслеживать каждый шаг военнообязанного. Об этом сообщил руководитель главного управления информационных технологий минобороны Украины Олег Берестовой", - сказал собеседник агентства.

Первым шагом, по его словам, стало приложение по учету военнообязанных - электронный военно-учетный документ в "Резерв+".

"Реестр "Оберег" (позволяет военнообязанным обновлять данные без визита в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) будет показывать, кто и когда сканировал QR-код, и какие действия были в дальнейшем сделаны с военнообязанным", - отметил представитель силовых структур.

Следующие шаги, по его словам - электронные направления на военно-врачебную комиссию, в учебный центр, фиксация прибытия в воинскую часть с трекингом всего происходящего с военнослужащим.