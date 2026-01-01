Бывший водитель военкомата на Украине задекларировал золотые слитки

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Бывший водитель Кировоградского военкомата на Украине Богдан Шевченко в декларации при увольнении задекларировал приобретение золотых слитков, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Бывший водитель Кировоградского областного ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) Богдан Шевченко задекларировал в 2025 году золотые слитки на 220 тысяч гривен (5,19 тысячи долларов - ред.). Сотрудник ТЦК получил 200 тысяч гривен (4,71 тысячи долларов - ред.) зарплаты и 75 тысяч гривен (1,76 тысячи долларов - ред.) пенсии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, в декларации при увольнении он помимо золотых слитков указал, что приобрел земельный участок стоимостью 146 тысяч гривен (почти 3,5 тысячи долларов). Из военкомата Шевченко уволился в 2025 году.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что мобилизация на Украине превратилась в бизнес, сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 тысяч до 10 тысяч долларов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
