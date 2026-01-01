Рейтинг@Mail.ru
Бывший водитель военкомата на Украине задекларировал золотые слитки - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/ukraina-2065993171.html
Бывший водитель военкомата на Украине задекларировал золотые слитки
Бывший водитель военкомата на Украине задекларировал золотые слитки - РИА Новости, 01.01.2026
Бывший водитель военкомата на Украине задекларировал золотые слитки
Бывший водитель Кировоградского военкомата на Украине Богдан Шевченко в декларации при увольнении задекларировал приобретение золотых слитков, сообщило... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T21:05:00+03:00
2026-01-01T21:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артем дмитрук
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_cd114591fd0e058ae72bc20ee7671777.jpg
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062268165.html
https://ria.ru/20251130/ukraina-2058678651.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_5fa2c3ebe8c9364753eb84a3a041132a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, артем дмитрук, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Бывший водитель военкомата на Украине задекларировал золотые слитки

Экс-водитель Кировоградского военкомата Шевченко задекларировал золотые слитки

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Слитки золота. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Бывший водитель Кировоградского военкомата на Украине Богдан Шевченко в декларации при увольнении задекларировал приобретение золотых слитков, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"Бывший водитель Кировоградского областного ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) Богдан Шевченко задекларировал в 2025 году золотые слитки на 220 тысяч гривен (5,19 тысячи долларов - ред.). Сотрудник ТЦК получил 200 тысяч гривен (4,71 тысячи долларов - ред.) зарплаты и 75 тысяч гривен (1,76 тысячи долларов - ред.) пенсии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Украинские военторги публикуют объявления о продаже шевронов Я не из ТЦК - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Военторги Украины публикуют объявления о продаже шевронов "Я не из ТЦК"
16 декабря 2025, 03:09
По информации издания, в декларации при увольнении он помимо золотых слитков указал, что приобрел земельный участок стоимостью 146 тысяч гривен (почти 3,5 тысячи долларов). Из военкомата Шевченко уволился в 2025 году.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что мобилизация на Украине превратилась в бизнес, сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 тысяч до 10 тысяч долларов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В подполье рассказали, что должность в ТЦК можно купить
30 ноября 2025, 04:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала