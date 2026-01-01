https://ria.ru/20260101/ukraina-2065982970.html
Украины никогда не будет в НАТО, заявил словацкий министр
01.01.2026
Украины никогда не будет в НАТО, заявил словацкий министр
Украины не будет в НАТО, с членством в Европейском союзе у Киева тоже будут проблемы, считает министр обороны Словакии Роберт Калиняк. РИА Новости, 01.01.2026
Глава МО Словакии: Украины не будет в НАТО, с членством в ЕС тоже будут проблемы