Украины никогда не будет в НАТО, заявил словацкий министр - РИА Новости, 01.01.2026
19:21 01.01.2026
Украины никогда не будет в НАТО, заявил словацкий министр
Украины не будет в НАТО, с членством в Европейском союзе у Киева тоже будут проблемы, считает министр обороны Словакии Роберт Калиняк.
Украины никогда не будет в НАТО, заявил словацкий министр

Глава МО Словакии: Украины не будет в НАТО, с членством в ЕС тоже будут проблемы

Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 1 янв - РИА Новости. Украины не будет в НАТО, с членством в Европейском союзе у Киева тоже будут проблемы, считает министр обороны Словакии Роберт Калиняк.
"Министр… повторил, что Украины в НАТО никогда не будет. По его мнению, у нее будут проблемы и с тем, чтобы быть в Европейском союзе", - говорится в сообщении словацкого новостного агентства TASR в четверг.

В августе 2025 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что одним из основных условий завершения конфликта является понимание того, что Украина не может стать членом НАТО. Он заявил тогда, что всегда четко отвергал членство Украины в НАТО, хотя и подвергался критике за это мнение. В марте 2025 года Фицо также говорил, что европейские страны, которые сейчас делают вид, что больше всех поддерживают Украину, будут мешать ее членству в Европейском союзе.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Фицо заявил, что он в ужасе от взглядов ЕС на украинский конфликт
