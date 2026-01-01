На Украине назначили залог пяти депутатам Рады, подозреваемым в коррупции

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал пяти депутатам Верховной рады, подозреваемым в коррупции, меру пресечения в виде залога, сообщили в четверг в украинской специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Уточняется, что двум подозреваемым назначены залоги в размере 40 миллионов гривен (почти 944 тысячи долларов) и 30 миллионов (707,8 тысячи долларов), еще двоим – по 20 миллионов гривен (почти 472 тысячи долларов), пятому – 16,6 миллиона гривен (391,6 тысячи долларов).