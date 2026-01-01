Рейтинг@Mail.ru
На Украине назначили залог пяти депутатам Рады, подозреваемым в коррупции
19:18 01.01.2026
На Украине назначили залог пяти депутатам Рады, подозреваемым в коррупции
На Украине назначили залог пяти депутатам Рады, подозреваемым в коррупции
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал пяти депутатам Верховной рады, подозреваемым в коррупции, меру пресечения в виде залога, сообщили в четверг в РИА Новости, 01.01.2026
украина
На Украине назначили залог пяти депутатам Рады, подозреваемым в коррупции

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал пяти депутатам Верховной рады, подозреваемым в коррупции, меру пресечения в виде залога, сообщили в четверг в украинской специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
Украинское издание "Страна.ua" во вторник сообщило, что ВАКС избрал подозреваемому в коррупции депутату Верховной рады Юрию Киселю меру пресечения в виде залога.
"Следственный судья ВАКС по ходатайствам стороны обвинения применил меры пресечения в виде залога пяти народным депутатам Украины, подозреваемым в систематическом получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за совершение и несовершение действий с использованием предоставленной им власти или служебного положения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.
Уточняется, что двум подозреваемым назначены залоги в размере 40 миллионов гривен (почти 944 тысячи долларов) и 30 миллионов (707,8 тысячи долларов), еще двоим – по 20 миллионов гривен (почти 472 тысячи долларов), пятому – 16,6 миллиона гривен (391,6 тысячи долларов).
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее подтвердило предъявление обвинений пяти депутатам Верховной рады - Киселю, Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко, Михаилу Лабе - в получении неправомерной выгоды.
НАБУ 27 декабря сообщило, что совместно со Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду из голосования в парламенте.
