Украина проводит политику терроризма с прихода Зеленского, считает аналитик

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Атаки, которые киевский режим предпринимает как по важным государственным объектам, таким, как резиденция президента РФ, так и по мирным жителям и гражданской инфраструктуре России, однозначно показывают его террористическую сущность, рассказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Мы можем сказать, что Украина проводит политику государственного терроризма все те годы с момента прихода к власти Зеленского, и в принципе сомневаться в террористическом характере киевского режима не приходится", - заключил аналитик.