Украина проводит политику терроризма с прихода Зеленского, считает аналитик - РИА Новости, 01.01.2026
18:55 01.01.2026
Украина проводит политику терроризма с прихода Зеленского, считает аналитик
Атаки, которые киевский режим предпринимает как по важным государственным объектам, таким, как резиденция президента РФ, так и по мирным жителям и гражданской инфраструктуре России
Украина проводит политику терроризма с прихода Зеленского, считает аналитик

© AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Атаки, которые киевский режим предпринимает как по важным государственным объектам, таким, как резиденция президента РФ, так и по мирным жителям и гражданской инфраструктуре России, однозначно показывают его террористическую сущность, рассказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что представители российских спецслужб в ходе экспертизы извлекли из блока навигационной системы одного из сбитых дронов, летевших на резиденцию президента РФ, загруженный в него файл с полетным заданием. Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки являлся один из объектов резиденции в Новгородской области. Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне, подчеркнули в МО РФ.
"Атака по резиденции президента России не может быть просто некой инсценировкой, это заранее спланированная и подготовленная террористическая акция", - сказал Коротченко.
По его мнению, такая атака должна была быть спланирована "на уровне первых лиц руководства Украины", а санкционировать ее мог только Владимир Зеленский.
Эксперт также подчеркнул, что подобная атака требовала серьезного разведывательного обеспечения, предположив, что самостоятельно подготовить ее украинские спецслужбы не могли. Коротченко считает, что к атаке может быть причастна Великобритания.
Аналитик отметил, что после расшифровки полетного задания одного из дронов не остается сомнений о замыслах организаторов этой террористической атаки. Конечной же целью Зеленского, по мнению Коротченко, является "торпедирование" с помощью европейских кураторов любых реальных попыток достичь мира на Украине и разрешить конфликт политико-дипломатическими средствами.
"Мы можем сказать, что Украина проводит политику государственного терроризма все те годы с момента прихода к власти Зеленского, и в принципе сомневаться в террористическом характере киевского режима не приходится", - заключил аналитик.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
В ночь на 1 января киевский режим осуществил целенаправленную атаку снаряженными боеприпасами БПЛА на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, где местные жители семьями собрались встречать Новый год. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей.
