Рейтинг@Mail.ru
Зеленский в 2025 году не выступал с посланием к Раде, заявил депутат - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 01.01.2026 (обновлено: 18:51 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/ukraina-2065979367.html
Зеленский в 2025 году не выступал с посланием к Раде, заявил депутат
Зеленский в 2025 году не выступал с посланием к Раде, заявил депутат - РИА Новости, 01.01.2026
Зеленский в 2025 году не выступал с посланием к Раде, заявил депутат
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк обратил внимание на то, что в 2025 году не было ежегодного послания Владимира Зеленского к украинскому парламенту, хотя... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T18:43:00+03:00
2026-01-01T18:51:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978344922_0:215:3000:1903_1920x0_80_0_0_d98d54f18852f13cef1beb90ae2b6862.jpg
https://ria.ru/20251229/rada-2065507052.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978344922_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_89a7a063295f6c6d25fe08182b53955e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский в 2025 году не выступал с посланием к Раде, заявил депутат

Депутат Железняк: Зеленский в 2025 году не выступал с посланием к Раде

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк обратил внимание на то, что в 2025 году не было ежегодного послания Владимира Зеленского к украинскому парламенту, хотя его готовили.
"Кстати, 2025-й стал единственным годом когда не состоялось ежегодное послание... в Верховную раду. Хотя такое начали готовить еще 17 сентября 2025 года, но так оно и не увидело свет... Тоже показательно", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В 2024 году обратился с ежегодным посланием к Раде 19 ноября. В ходе выступления обстановке секретности он презентовал в украинском парламенте некий "план стойкости" Украины, состоящий из 10 пунктов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Депутат Рады призвал признать Зеленского террористом
29 декабря 2025, 20:05
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала