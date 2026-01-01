https://ria.ru/20260101/ukraina-2065979367.html
Зеленский в 2025 году не выступал с посланием к Раде, заявил депутат
Зеленский в 2025 году не выступал с посланием к Раде, заявил депутат
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк обратил внимание на то, что в 2025 году не было ежегодного послания Владимира Зеленского к украинскому парламенту, хотя... РИА Новости, 01.01.2026
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
украина
Новости
ru-RU
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
