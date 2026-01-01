Рейтинг@Mail.ru
Украина заявила о получении новых систем Patriot - РИА Новости, 01.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 01.01.2026
Украина заявила о получении новых систем Patriot
Украина заявила о получении новых систем Patriot - РИА Новости, 01.01.2026
Украина заявила о получении новых систем Patriot
На Украину прибыли дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, сообщило Минобороны страны в Telegram. РИА Новости, 01.01.2026
Украина заявила о получении новых систем Patriot

Минобороны Украины сообщило о получении двух систем Patriot

© Фото : U.S. Army Зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : U.S. Army
Зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. На Украину прибыли дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, сообщило Минобороны страны в Telegram.
"Два комплекса ПВО Patriot прибыли", — говорится в публикации.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Полная победа". В США сделали громкое заявление об Украине
Вчера, 15:23
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял, что договоренности о поставках были достигнуты с Германией.
Владимир Зеленский 20 декабря сообщил, что Украина испытывает дефицит ракет для отдельных систем ПВО, в том числе для Patriot из США, и пока не может наладить их собственное производство для иностранных комплексов. По его словам, Украина просит у партнеров получения лицензий на совместное с европейскими странами производство ракет к системам NASAMS, IRIS-T, HAWK и Patriot, однако "соответствующих решений пока нет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
На Украине появится агентство по закупкам для ВСУ
Вчера, 16:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
