Украина заявила о получении новых систем Patriot

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. На Украину прибыли дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, сообщило Минобороны страны в Telegram.
"Два комплекса ПВО Patriot прибыли", — говорится в публикации.
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял, что договоренности о поставках были достигнуты с Германией.
Владимир Зеленский 20 декабря сообщил, что Украина испытывает дефицит ракет для отдельных систем ПВО, в том числе для Patriot из США, и пока не может наладить их собственное производство для иностранных комплексов. По его словам, Украина просит у партнеров получения лицензий на совместное с европейскими странами производство ракет к системам NASAMS, IRIS-T, HAWK и Patriot, однако "соответствующих решений пока нет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.