На Украине появится агентство по закупкам для ВСУ

Издание "Украинская правда" 10 марта 2025 года писало, что украинское агентство оборонных закупок за 2024 год недопоставило на фронт оружия на 2,4 миллиарда долларов. В частности, по данным СМИ, в 2024 году были заключены контракты о поставках почти 100 тысяч штук снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, но до фронта дошло менее 10% от заказанного.