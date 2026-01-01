Рейтинг@Mail.ru
На Украине появится агентство по закупкам для ВСУ - РИА Новости, 01.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 01.01.2026 (обновлено: 16:58 01.01.2026)
На Украине появится агентство по закупкам для ВСУ
На Украине появится агентство по закупкам для ВСУ
Закупками для ВСУ на Украине будет заниматься единое агентство оборонных закупок, создаваемое в рамках реформирования оборонного обеспечения, сообщил министр... РИА Новости, 01.01.2026
в мире, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Закупками для ВСУ на Украине будет заниматься единое агентство оборонных закупок, создаваемое в рамках реформирования оборонного обеспечения, сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль.
В начале декабря Шмыгаль заявил о планах с 1 января объединить государственный оператор тыла и агентство оборонных закупок в одно предприятие, где будет создан новый наблюдательный совет.
"С 1 января запускаем новый этап реформы оборонного обеспечения. Все закупки для украинского войска - вооружение, одежда, амуниция, питание, горюче-смазочные материалы – будет осуществлять единое агентство оборонных закупок министерства обороны Украины", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Агентство оборонных закупок отвечало за закупки продукции оборонного назначения, а государственный оператор тыла -за вещевое и продовольственное обеспечение ВСУ. Обе структуры были созданы в декабре 2023 года.
Издание "Украинская правда" 10 марта 2025 года писало, что украинское агентство оборонных закупок за 2024 год недопоставило на фронт оружия на 2,4 миллиарда долларов. В частности, по данным СМИ, в 2024 году были заключены контракты о поставках почти 100 тысяч штук снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, но до фронта дошло менее 10% от заказанного.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
