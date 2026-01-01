МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Закупками для ВСУ на Украине будет заниматься единое агентство оборонных закупок, создаваемое в рамках реформирования оборонного обеспечения, сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль.
В начале декабря Шмыгаль заявил о планах с 1 января объединить государственный оператор тыла и агентство оборонных закупок в одно предприятие, где будет создан новый наблюдательный совет.
«
"С 1 января запускаем новый этап реформы оборонного обеспечения. Все закупки для украинского войска - вооружение, одежда, амуниция, питание, горюче-смазочные материалы – будет осуществлять единое агентство оборонных закупок министерства обороны Украины", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Агентство оборонных закупок отвечало за закупки продукции оборонного назначения, а государственный оператор тыла -за вещевое и продовольственное обеспечение ВСУ. Обе структуры были созданы в декабре 2023 года.
Издание "Украинская правда" 10 марта 2025 года писало, что украинское агентство оборонных закупок за 2024 год недопоставило на фронт оружия на 2,4 миллиарда долларов. В частности, по данным СМИ, в 2024 году были заключены контракты о поставках почти 100 тысяч штук снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, но до фронта дошло менее 10% от заказанного.
Преемник Трампа объявил, что он сделает с Украиной, — и это катастрофа
23 декабря 2025, 08:00