https://ria.ru/20260101/ukraina-2065958840.html
Европейские лидеры вбрасывают бредовые идеи по Украине, заявил Мирошник
Европейские лидеры вбрасывают бредовые идеи по Украине, заявил Мирошник - РИА Новости, 01.01.2026
Европейские лидеры вбрасывают бредовые идеи по Украине, заявил Мирошник
Европейские лидеры вбрасывают бредовые идеи по урегулированию конфликта на Украине в информационное пространство, заявил РИА Новости посол по особым поручениям... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T15:41:00+03:00
2026-01-01T15:41:00+03:00
2026-01-01T15:41:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_7a33701f1c9796e2b978ffc59bf6b604.jpg
https://ria.ru/20251114/kiev-2054894979.html
украина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:878_1920x0_80_0_0_c38f79404d4334a4c01f67872d82ade6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, европа, родион мирошник
В мире, Украина, Россия, Европа, Родион Мирошник
Европейские лидеры вбрасывают бредовые идеи по Украине, заявил Мирошник
РИА Новости: Мирошник считает, что лидеры ЕС вбрасывают бредовые идеи по Украине
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Европейские лидеры вбрасывают бредовые идеи по урегулированию конфликта на Украине в информационное пространство, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Была целая череда европейских лидеров вместе, евротройки в основном. Они сменяли друг друга, создавали информационный фон. Каждый час по очереди вбрасывается нарратив, который стремится заполнить информационное пространство какой-нибудь бредовой идеей и попытаться сформировать мысль о том, что Европа
является центром создания условий, формирования условий возможного урегулирования, прекращения или продолжения конфликта", - сказал Мирошник
.
По мнению посла, европейцы стараются сделать из Украины
барьер, своеобразный коридор, который помешал бы нормализации отношений между Россией
и США
.
"Мне кажется, коридор достаточно искусственный, и при отсутствии попыток, реалистичных попыток урегулирования, здесь нет смысла держаться за эту эфемерную конструкцию, которую нам пытаются навязывать европейцы", - заключил он.