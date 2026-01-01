МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Европейские лидеры вбрасывают бредовые идеи по урегулированию конфликта на Украине в информационное пространство, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Мне кажется, коридор достаточно искусственный, и при отсутствии попыток, реалистичных попыток урегулирования, здесь нет смысла держаться за эту эфемерную конструкцию, которую нам пытаются навязывать европейцы", - заключил он.