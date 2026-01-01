Рейтинг@Mail.ru
Европейские лидеры вбрасывают бредовые идеи по Украине, заявил Мирошник - РИА Новости, 01.01.2026
15:41 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/ukraina-2065958840.html
Европейские лидеры вбрасывают бредовые идеи по Украине, заявил Мирошник
2026-01-01T15:41:00+03:00
2026-01-01T15:41:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
родион мирошник
в мире, украина, россия, европа, родион мирошник
В мире, Украина, Россия, Европа, Родион Мирошник
Европейские лидеры вбрасывают бредовые идеи по Украине, заявил Мирошник

РИА Новости: Мирошник считает, что лидеры ЕС вбрасывают бредовые идеи по Украине

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Европейские лидеры вбрасывают бредовые идеи по урегулированию конфликта на Украине в информационное пространство, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Была целая череда европейских лидеров вместе, евротройки в основном. Они сменяли друг друга, создавали информационный фон. Каждый час по очереди вбрасывается нарратив, который стремится заполнить информационное пространство какой-нибудь бредовой идеей и попытаться сформировать мысль о том, что Европа является центром создания условий, формирования условий возможного урегулирования, прекращения или продолжения конфликта", - сказал Мирошник.
По мнению посла, европейцы стараются сделать из Украины барьер, своеобразный коридор, который помешал бы нормализации отношений между Россией и США.
"Мне кажется, коридор достаточно искусственный, и при отсутствии попыток, реалистичных попыток урегулирования, здесь нет смысла держаться за эту эфемерную конструкцию, которую нам пытаются навязывать европейцы", - заключил он.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Мирошник предположил, почему Киев отказался от переговоров
14 ноября 2025, 03:58
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаРодион Мирошник
 
 
