Нападение на резиденцию Путина поставило под угрозу переговоры, пишут СМИ

ПАРИЖ, 1 янв - РИА Новости. Нападая на резиденцию президента РФ Владимира Путина, Киев играет в русскую рулетку, ставя под угрозу исход мирных переговоров, пишет издание Valeurs Actuelles.
В статье под заголовком "Украина играет в русскую рулетку на фоне мирных переговоров (президента США) Трампа" издание пишет, что после нападения "в тот момент, когда Трамп и (Владимир) Зеленский завершали пресс-конференцию по итогам переговоров", "решается судьба Европы".
"Провал операции, проведенной под руководством Киева, похоже, остался без осуждения ни одной европейской столицей. Молчание – это соучастие, если не в самом действии, то уж точно в бездействии... Судьба Европы сейчас под угрозой. Желая заставить Россию заплатить и наказать Трампа за предательство союзников, европейские столицы могут навсегда потерять шансы на разрешение конфликта", - пишут авторы.
По их мнению, "нападение на резиденцию лидера ядерной державы стало последней каплей для Москвы", а в случае провала переговоров "США просто умоют руки".
"Общественное мнение на всем континенте желает мира и возвращения политической активности и дискуссий к приоритетам, отличным от гонки вооружений, нашим европейским лидерам придется ответить за свои позиции. Те из них, кто своими лицемерными заявлениями подорвал надежды на разрешение конфликта, столкнувшись с противоречиями в своих действиях, будут наказаны либо на выборах, либо публичными протестами", - говорится в статье.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.