СМИ сообщили о ликвидации австралийского наемника на Украине
СМИ сообщили о ликвидации австралийского наемника на Украине - РИА Новости, 01.01.2026
СМИ сообщили о ликвидации австралийского наемника на Украине
Австралийский наемник Рассел Аллан Уилсон, воевавший за ВСУ, ликвидирован на Украине, сообщает австралийский телеканал ABC News. РИА Новости, 01.01.2026
СМИ сообщили о ликвидации австралийского наемника на Украине
ABC News: на Украине ликвидирован воевавший за ВСУ австралийский наемник