СМИ сообщили о ликвидации австралийского наемника на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 01.01.2026
СМИ сообщили о ликвидации австралийского наемника на Украине
Австралийский наемник Рассел Аллан Уилсон, воевавший за ВСУ, ликвидирован на Украине, сообщает австралийский телеканал ABC News. РИА Новости, 01.01.2026
ABC News: на Украине ликвидирован воевавший за ВСУ австралийский наемник

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Австралийский наемник Рассел Аллан Уилсон, воевавший за ВСУ, ликвидирован на Украине, сообщает австралийский телеканал ABC News.
Как сообщил телеканалу друг Уилсона, наемника ликвидировали 12 декабря на территории ДНР.
"Австралийский военный (Уилсон - ред.)... провел несколько лет, участвуя в боевых действиях на Украине", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
