Специальная военная операция на Украине
 
07:18 01.01.2026
Пленный рассказал, как дезертиры отрезали себе пальцы топором
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
2026
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал, как дезертиры отрезали себе пальцы топором

РИА Новости: дезертиры ВСУ отрезали себе пальцы, чтобы не вернули на фронт

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 янв – РИА Новости. Пойманные дезертиры из ВСУ рассказали о том, что отрезали себе пальцы топором, чтобы не возвращаться на фронт, рассказал РИА Новости военнопленный боевик Роман Дубовик.
"Если они (солдаты ВСУ - ред.) убегают, их (дезертиров - ред.) назад привозят … рубали там себя пацаны пальцы, которые не хотели сюда ехать воевать", - сказал пленный.
Он добавил, что один из вернувшихся дезертиров попытался покалечить себя, ударив себя топором по голове.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
