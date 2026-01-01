"Козырей" для переговоров у Украины не осталось, заявил эксперт

АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. "Козырей" для переговорного маневра в рамках мирного урегулирования у Украины, по сути, не осталось, а попытка атаки на резиденцию президента РФ окончательно сузила пространство для действий киевского режима, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Бюлент Эсиноглу.