"Продвигается вперед": в США сделали неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 01.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 01.01.2026
"Продвигается вперед": в США сделали неожиданное признание об Украине
"Продвигается вперед": в США сделали неожиданное признание об Украине
На Западе пребывают в ярости от развития переговорного процесса с Россией, чем только подталкивают киевский режим к потере территорий, заявил американский... РИА Новости, 01.01.2026
"Продвигается вперед": в США сделали неожиданное признание об Украине

Политолог Макадамс: при Зеленском Украина будет только терять территории

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. На Западе пребывают в ярости от развития переговорного процесса с Россией, чем только подталкивают киевский режим к потере территорий, заявил американский политолог Дэниэл Макадамс в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.
«
"Европейцы в ярости от того, что президент Трамп не только продвигается вперед, не только переходит к более реалистичной оценке происходящего на Украине и в России, но и добивается прогресса, говоря с обеими сторонами. <…> Но им наплевать на украинцев. Это последнее, что их волнует. Они готовы на все, чтобы оставаться в центре внимания и ввести президента Трампа в заблуждение именно тогда, когда он движется в правильном направлении", — рассказал он.
Уничтоженный танк Леопард 1 ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о переломном моменте для Украины
30 декабря 2025, 07:03
По мнению эксперта, недавний инцидент с попыткой нападения Украины на резиденцию Владимира Путина ознаменовал, что отныне любая попытка киевского режима избежать переговоров будет неразрывно связана с существенными потерями территорий.
«
"Чем больше украинцы наносят таких мелких ударов, тем дальше Россия продвинется. Чтобы быть в безопасности ей придется перейти Днепр и взять все больше и больше территорий. И чем скорее украинцы это поймут, тем лучше. Но пока Зеленский будет у власти или будет цепляться за нее, этого осознания не произойдет", — подытожил Макадамс.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Потери огромны": на Западе раскрыли результаты борьбы с Россией
02:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДэниэл МакадамсУкраинаКиевВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
