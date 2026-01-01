В четырех украинских городах прогремели взрывы

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В четырех украинских городах и подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы, передает агентство УНИАН.

"В Одессе, Сумах, Запорожье и Ковеле были слышны взрывы", — говорится в его Telegram-канале.

По данным телеканала "Общественное", позже такой инцидент произошел и в Луцке.

В Волынской, Одесской и Сумской областях частично объявили воздушную тревогу.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.