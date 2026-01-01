https://ria.ru/20260101/ukraina-2065901829.html
В четырех украинских городах прогремели взрывы
В четырех украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 01.01.2026
В четырех украинских городах прогремели взрывы
В четырех украинских городах и подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы, передает агентство УНИАН. РИА Новости, 01.01.2026
В четырех украинских городах прогремели взрывы
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В четырех украинских городах и подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы, передает агентство УНИАН.
"В Одессе, Сумах, Запорожье и Ковеле были слышны взрывы", — говорится в его Telegram-канале.
По данным телеканала "Общественное", позже такой инцидент произошел и в Луцке.
В Волынской, Одесской и Сумской областях
частично объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.