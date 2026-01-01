Рейтинг@Mail.ru
Доклад РАН: 2026 год может стать решающим в урегулировании на Украине - РИА Новости, 01.01.2026
02:22 01.01.2026
Доклад РАН: 2026 год может стать решающим в урегулировании на Украине
Доклад РАН: 2026 год может стать решающим в урегулировании на Украине - РИА Новости, 01.01.2026
Доклад РАН: 2026 год может стать решающим в урегулировании на Украине
Следующий год может стать решающим в урегулировании конфликта на Украине, поскольку логика избирательного цикла требует от президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 01.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Доклад РАН: 2026 год может стать решающим в урегулировании на Украине

РИА Новости: 2026 год может стать решающим в урегулировании на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Следующий год может стать решающим в урегулировании конфликта на Украине, поскольку логика избирательного цикла требует от президента США Дональда Трампа демонстрации результатов его посреднических усилий, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"2026 год может стать решающим в урегулировании украинского конфликта. Логика электорального процесса требует от Дональда Трампа представить какие-то серьёзные достижения своих посреднических усилий", — отмечается в документе.
СМИ: в Европе до чертиков напуганы перспективами урегулирования на Украине
Авторы доклада подчёркивают, что демократы в условиях выборной кампании будут критически относиться как к России, так и к дипломатическим инициативам Трампа. В случае заключения соглашения и прекращения боевых действий, США, по оценке экспертов, будут готовы сыграть активную роль в гарантиях мира как минимум до конца президентского срока Трампа, для которого такое урегулирование станет "эталоном решения неразрешимых задач" и подтверждением глобального лидерства США.
Ранее на прошедшей неделе Трамп выразил уверенность, что урегулирование конфликта на Украине очень близко, и для достижения этой цели остается решить один или два острых вопроса. При этом он вновь выразил надежду, что эти вопросы удастся решить и, в конечном счете, добиться завершения украинского конфликта.
В Раде допустили принятие непопулярных решений для урегулирования конфликта
