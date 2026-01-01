Доклад РАН: 2026 год может стать решающим в урегулировании на Украине

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Следующий год может стать решающим в урегулировании конфликта на Украине, поскольку логика избирательного цикла требует от президента США Дональда Трампа демонстрации результатов его посреднических усилий, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.