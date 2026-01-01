Зеленский назначил нового главу нацкомиссии Украины по ценным бумагам

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в среду назначил нового главу национальной комиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку вместо уволенного в тот же день Руслана Магомедова.

Издание "Страна" со ссылкой на информацию участников рынка пишет, что в самой НКЦБФР Семенюка ранее не знали, как и в среде фондового рынка.