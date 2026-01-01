https://ria.ru/20260101/ukraina-2065897974.html
Зеленский назначил нового главу нацкомиссии Украины по ценным бумагам
Зеленский назначил нового главу нацкомиссии Украины по ценным бумагам - РИА Новости, 01.01.2026
Зеленский назначил нового главу нацкомиссии Украины по ценным бумагам
Владимир Зеленский в среду назначил нового главу национальной комиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку вместо уволенного в тот же день Руслана...
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в среду назначил нового главу национальной комиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку вместо уволенного в тот же день Руслана Магомедова.
Магомедов считается близким к экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку
.
Новым главой комиссии назначен Алексей Семенюк. Соответствующий указ, датированный 31 декабря, был опубликован на сайте Зеленского.
Издание "Страна" со ссылкой на информацию участников рынка пишет, что в самой НКЦБФР Семенюка ранее не знали, как и в среде фондового рынка.