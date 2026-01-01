Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назначил нового главу нацкомиссии Украины по ценным бумагам
01:11 01.01.2026
Зеленский назначил нового главу нацкомиссии Украины по ценным бумагам
Зеленский назначил нового главу нацкомиссии Украины по ценным бумагам
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
дело миндича
украина
2026
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дело Миндича
Зеленский назначил нового главу нацкомиссии Украины по ценным бумагам

Украинскую комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавил Семенюк

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в среду назначил нового главу национальной комиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку вместо уволенного в тот же день Руслана Магомедова.
Магомедов считается близким к экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.
Новым главой комиссии назначен Алексей Семенюк. Соответствующий указ, датированный 31 декабря, был опубликован на сайте Зеленского.
Издание "Страна" со ссылкой на информацию участников рынка пишет, что в самой НКЦБФР Семенюка ранее не знали, как и в среде фондового рынка.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакДело Миндича
 
 
