"Одолеть Россию". В США раскрыли истинную роль Сырского в конфликте - РИА Новости, 01.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
01:06 01.01.2026 (обновлено: 01:48 01.01.2026)
"Одолеть Россию". В США раскрыли истинную роль Сырского в конфликте
"Одолеть Россию". В США раскрыли истинную роль Сырского в конфликте

Аналитик Макговерн: Зеленскому и Сырскому важно, чтобы конфликт продолжался

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Александру Сырскому важно, чтобы конфликт продолжался и Европа давала на него деньги, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Зеленский выбрал этого парня, Сырского, потому что он будет делать все, что ему скажут. Им на самом деле не так важно, что происходит на поле боя, главное — чтобы все продолжалось, и чтобы европейцы думали: "Ого, они держатся — давайте дадим им еще 90 миллиардов". Это безумие. Это было безумием с самого начала. Если просто посмотреть на карту, видно, что Украина никогда не сможет одолеть Россию, и уж точно не сможет нанести ей стратегическое поражение", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Европа дружно сливается: агония Киева будет быстрой, кровавой и позорной
5 декабря 2025, 08:00
При этом Макговерн почеркнул, что европейцы не смогут гарантировать безопасность Украины.
"У них нет оружия, денег, тех ресурсов, которые США использовали более трех лет. Так что да, США рады, если европейцы дадут Киеву какие угодно гарантии. Но это не будут гарантии НАТО, потому что мы — США — фактически управляем НАТО, и без нас НАТО — это ноль. Так что все это своего рода спектакль", — добавил аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки отразили три атаки ВСУ с целью попытки прорыва в Купянск. Потери ВСУ составили порядка 1 350 военнослужащих, средства ПВО сбили 371 дрон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира
28 октября 2025, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийЕвропаСШАВооруженные силы УкраиныНАТОРэй МакговернЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
