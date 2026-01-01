Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области

Число погибших при атаке БПЛА в Херсонской области превысило 24

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Число погибших в результате удара ВСУ по кафе в Херсонской области уже превысило 24, среди них есть дети, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Губернатор региона Владимир Сальдо ранее сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

"Число погибших в Херсонской области увеличивается по мере того, как расчищают завалы на месте удара БПЛА", - заявил он в эфире RT

По словам главы региона, число погибших на данную минуту уже превысило 24.