Число погибших при атаке БПЛА в Херсонской области превысило 24
Число погибших при атаке БПЛА в Херсонской области превысило 24 - РИА Новости, 01.01.2026
Число погибших при атаке БПЛА в Херсонской области превысило 24
Число погибших в результате удара ВСУ по кафе в Херсонской области уже превысило 24, среди них есть дети, сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T13:19:00+03:00
2026-01-01T13:19:00+03:00
2026-01-01T13:20:00+03:00
Сальдо: число погибших при атаке БПЛА в Хорлах уже выше 24, среди них есть дети