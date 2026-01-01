Пензенский губернатор назвал удар ВСУ по Хорлам чудовищным преступлением

САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости. Губернатор Пензенской области выразил соболезнования Херсонской области, где в новогоднюю ночь 24 человека погибли в результате атаки ВСУ, и назвал случившееся чудовищным преступлением людоедского киевского режима.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что три БПЛА ударили по кафе и гостинице в Херсонской области, по предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали.
"От имени всех пензенцев выражаю глубокие соболезнования жителям Херсонской области, где в новогоднюю ночь случилась страшная трагедия… Очередное чудовищное преступление людоедского киевского режима - удар по кафе и гостинице на побережье Черного моря, куда люди приехали встречать праздник", - написал Мельниченко в своем канале на платформе Max.
Он подчеркнул, что своими методами украинский режим подражает эсэсовским формированиям. Глава региона пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и высказал уверенность, что российская армия продолжит громить врага вплоть до полного уничтожения.
"Эту нечисть во главе с ее ублюдочным фюрером - кровавым клоуном Зеленским нужно буквально выжигать с лица Земли", - добавил пензенский губернатор.