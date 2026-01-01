Пензенский губернатор назвал удар ВСУ по Хорлам чудовищным преступлением

Он подчеркнул, что своими методами украинский режим подражает эсэсовским формированиям. Глава региона пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и высказал уверенность, что российская армия продолжит громить врага вплоть до полного уничтожения.

"Эту нечисть во главе с ее ублюдочным фюрером - кровавым клоуном Зеленским нужно буквально выжигать с лица Земли", - добавил пензенский губернатор.