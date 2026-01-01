Рейтинг@Mail.ru
При ударе БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли более 20 человек
10:08 01.01.2026 (обновлено: 14:06 01.01.2026)
При ударе БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли более 20 человек
При ударе БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли более 20 человек
Более 20 человек погибли в новогоднюю ночь при атаке дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области, заявили в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 01.01.2026
При ударе БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли 24 человека

ГЕНИЧЕСК, 1 янв — РИА Новости. Более 20 человек погибли в новогоднюю ночь при атаке дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области, заявили в региональном управлении МЧС.
"При ночном ударе БПЛА погибли 24 человека, 29 получили ранения, из них пятеро — дети", — уточнили в ведомстве.
Всех пострадавших направили в больницы в Крыму, отметили в правительстве региона.
Как рассказали РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона, для атаки использовались разведывательные беспилотники производства стран НАТО.
О произошедшем сегодня утром сообщил губернатор области Владимир Сальдо, который допустил причастность к инциденту британских и европейских спецслужб. По его словам, украинские боевики целенаправленно сожгли людей: они использовали три БПЛА, один из них — с зажигательной смесью. Сам удар был нанесен после работы дрона-разведчика. Пожар ликвидировали только под утро.
СК возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают обстоятельства и всех причастных к преступлению.
Власти рассказали о состоянии пострадавших от БПЛА в Херсонской области
10:53
 
