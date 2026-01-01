При ударе БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли более 20 человек

Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах в Херсонской области

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 1 янв — РИА Новости. Более 20 человек погибли в новогоднюю ночь при атаке дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области, заявили в региональном управлении МЧС.

"При ночном ударе БПЛА погибли 24 человека, 29 получили ранения, из них пятеро — дети", — уточнили в ведомстве.

Всех пострадавших направили в больницы в Крыму, отметили в правительстве региона.

Как рассказали РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона, для атаки использовались разведывательные беспилотники производства стран НАТО.

О произошедшем сегодня утром сообщил губернатор области Владимир Сальдо , который допустил причастность к инциденту британских и европейских спецслужб. По его словам, украинские боевики целенаправленно сожгли людей: они использовали три БПЛА, один из них — с зажигательной смесью. Сам удар был нанесен после работы дрона-разведчика. Пожар ликвидировали только под утро.