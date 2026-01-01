Рейтинг@Mail.ru
Климатический саммит COP31 в Анталье запланировали на ноябрь - РИА Новости, 01.01.2026
23:44 01.01.2026
Климатический саммит COP31 в Анталье запланировали на ноябрь
Климатический саммит COP31 в Анталье запланировали на ноябрь
Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP31) запланирована на 9-20 ноября 2026 года, сообщило турецкое министерство окружающей среды,... РИА Новости, 01.01.2026
Климатический саммит COP31 в Анталье запланировали на ноябрь

COP31 пройдет с 9 по 20 ноября 2026 года в Анталье

СТАМБУЛ, 1 янв - РИА Новости. Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP31) запланирована на 9-20 ноября 2026 года, сообщило турецкое министерство окружающей среды, градостроительства и климатических изменений.
Климатический саммит состоится в Анталье в 2026 году, так как Австралия уступила Турции право принять саммит и отказалась от сопредседательства.
Засуха - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Страны G20 выступили за наращивание усилий по борьбе с опустыниванием
23 ноября 2025, 13:38
"COP31 состоится в Анталье с 9 по 20 ноября 2026 года. Турция станет центром климатической дипломатии", - сообщило министерство.
Глава ведомства Мурат Курум назначен президентом конференции, отметили в министерстве.
Австралийский премьер Энтони Альбанезе ранее сообщил, что в одной из стран Тихоокеанского региона планируется провести совещание перед саммитом.
Споры между Турцией и Австралией, которые намеревались принимать саммит у себя, велись длительное время. При этом Германия как страна, где расположен офис климатического управления ООН, была обязана вмешаться и в случае отсутствия компромисса провести саммит в Бонне.
Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мищеряков - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Зеленый коридор для инвестиций: как Ленобласть преодолевает вызовы времени
24 декабря 2025, 12:00
 
В миреАнталья (провинция)АвстралияТурцияЭнтони АльбанезеООН
 
 
