Климатический саммит COP31 в Анталье запланировали на ноябрь
Климатический саммит COP31 в Анталье запланировали на ноябрь - РИА Новости, 01.01.2026
Климатический саммит COP31 в Анталье запланировали на ноябрь
Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP31) запланирована на 9-20 ноября 2026 года, сообщило турецкое министерство окружающей среды,... РИА Новости, 01.01.2026
Климатический саммит COP31 в Анталье запланировали на ноябрь
COP31 пройдет с 9 по 20 ноября 2026 года в Анталье