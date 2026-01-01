Рейтинг@Mail.ru
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2026
13:09 01.01.2026
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
в мире, россия, украина, черниговская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Черниговская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и еще десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
Украина. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Волынской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской областях, а также в отдельных районах Одесской, Харьковской и Сумской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
