В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T00:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
