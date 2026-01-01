Трамп расторг договор аренды общественных полей для гольфа в Вашингтоне

Организация отвергла обвинения администрации Трампа в том, что она якобы нарушила условия договора аренды.

Планы Трампа по реконструкции общественных полей вызывали обеспокоенность у некоторых членов вашингтонского гольф-сообщества, которые опасаются, что стремление президента довести поля до уровня мирового класса может привести к увеличению затрат и снижению их доступности для жителей города, отмечает WSJ.