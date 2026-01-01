Трамп расторг договор аренды общественных полей для гольфа в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп расторг договор аренды на общественные поля для гольфа в Вашингтоне на фоне сообщений о том, что он собирается заняться их реконструкцией, заявила управляющая компания.
"НКО National Links Trust глубоко разочарована решением администрации Трампа расторгнуть наш 50-летний договор аренды с Национальной парковой службой. С момента принятия на себя управления полями для гольфа Rock Creek, East Potomac и Langston пять лет назад NLT неукоснительно выполняла все обязательства по договору аренды", - говорится в заявлении УК.
Организация отвергла обвинения администрации Трампа в том, что она якобы нарушила условия договора аренды.
Трамп является большим поклонником гольфа и регулярно играет на выходных. В его бизнес-империю входят ряд гольф-клубов в США и за рубежом. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп планирует заняться реконструкцией общественных полей для гольфа в Вашингтоне.
Планы Трампа по реконструкции общественных полей вызывали обеспокоенность у некоторых членов вашингтонского гольф-сообщества, которые опасаются, что стремление президента довести поля до уровня мирового класса может привести к увеличению затрат и снижению их доступности для жителей города, отмечает WSJ.
