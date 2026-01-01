Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, почему не занимается спортом - РИА Новости, 01.01.2026
20:26 01.01.2026
Трамп рассказал, почему не занимается спортом
Трамп рассказал, почему не занимается спортом
2026
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Wall Street Journal, что не делает регулярных физических упражнений, поскольку ему скучно этим заниматься.
"Мне это просто не нравится. Это скучно", - признался Трамп, говоря об отсутствии регулярных упражнений в его жизни.
Таким образом, единственным видом спорта, которым занимается американский лидер, является гольф. Помимо этого, Трамп сообщил газете, что он стал чаще вставать из-за рабочего стола и немного ходить для уменьшения отечности ног.
"Ходить или бегать на беговой дорожке часами, как это делают некоторые, - это не для меня", - подчеркнул он.
Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.
