Трамп рассказал, почему не занимается спортом

ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Wall Street Journal, что не делает регулярных физических упражнений, поскольку ему скучно этим заниматься.

"Мне это просто не нравится. Это скучно", - признался Трамп , говоря об отсутствии регулярных упражнений в его жизни.

Таким образом, единственным видом спорта, которым занимается американский лидер, является гольф. Помимо этого, Трамп сообщил газете, что он стал чаще вставать из-за рабочего стола и немного ходить для уменьшения отечности ног.

"Ходить или бегать на беговой дорожке часами, как это делают некоторые, - это не для меня", - подчеркнул он.