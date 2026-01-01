https://ria.ru/20260101/tramp-2065976203.html
Трамп рассказал, почему перестал носить компрессионные носки
Трамп рассказал, почему перестал носить компрессионные носки - РИА Новости, 01.01.2026
Трамп рассказал, почему перестал носить компрессионные носки
Президент США Дональд Трамп признался в интервью газете Wall Street Journal, что некоторое время носил компрессионные носки из-за отека лодыжек, но перестал это РИА Новости, 01.01.2026
Трамп признался, что ему не понравилось носить компрессионные носки от отеков