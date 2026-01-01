Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, почему перестал носить компрессионные носки - РИА Новости, 01.01.2026
17:57 01.01.2026
Трамп рассказал, почему перестал носить компрессионные носки
Трамп рассказал, почему перестал носить компрессионные носки - РИА Новости, 01.01.2026
Трамп рассказал, почему перестал носить компрессионные носки
Президент США Дональд Трамп признался в интервью газете Wall Street Journal, что некоторое время носил компрессионные носки из-за отека лодыжек, но перестал это
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал, почему перестал носить компрессионные носки

Трамп признался, что ему не понравилось носить компрессионные носки от отеков

© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался в интервью газете Wall Street Journal, что некоторое время носил компрессионные носки из-за отека лодыжек, но перестал это делать, потому что они ему не понравились.
«
"Мне они не нравились", - прокомментировал он отказ носить компрессионные носки.
Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Трамп впервые прокомментировал слухи о своей смерти
1 сентября 2025, 16:18
1 сентября 2025, 16:18
 
В мире, США, Дональд Трамп
 
 
