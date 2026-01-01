https://ria.ru/20260101/tramp-2065974731.html
Трамп прокомментировал сообщения об ухудшении у него слуха
Президент США Дональд Трамп на фоне беспокойства об ухудшении его слуха признал, что ему бывает сложно расслышать слова, "когда много людей разговаривают". РИА Новости, 01.01.2026
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне беспокойства об ухудшении его слуха признал, что ему бывает сложно расслышать слова, "когда много людей разговаривают".
"Когда много людей разговаривают", - приводит слова президента газета Wall Street Journal
, отмечая, что Трамп
признает возникновение этих сложностей лишь "иногда".
Издание приводит в пример случай в сентябре 2025 года, когда Трамп на ужине с руководителями крупных технологических компаний не мог расслышать вопроса журналиста о том, планирует ли он в ближайшее время поговорить с президентом России Владимиром Путиным
.
"Что? Что?" - переспросил тогда Трамп и наклонился к своей жене Меланье, которая повторила ему вопрос.
Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США
.
При этом во время общения с прессой Трамп регулярно переспрашивает вопросы либо обращается к своим подчиненным или визави для того, чтобы те повторили ему сказанное.