Трамп отрицает, что засыпал на публичных мероприятиях - РИА Новости, 01.01.2026
17:43 01.01.2026 (обновлено: 17:44 01.01.2026)
Трамп отрицает, что засыпал на публичных мероприятиях
Президент США Дональд Трамп на фоне беспокойства о состоянии его здоровья отрицает, что засыпал на публичных мероприятиях, объяснив это морганием или просто... РИА Новости, 01.01.2026
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне беспокойства о состоянии его здоровья отрицает, что засыпал на публичных мероприятиях, объяснив это морганием или просто закрыванием глаз для отдыха.
"Я просто закрываю глаза. Это меня очень расслабляет. Иногда они фотографируют меня, когда я моргаю, и им удается запечатлеть меня в момент моргания", - заявил Трамп газете Wall Street Journal.
Во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Трамп признал, что наносит макияж на руки
Вчера, 17:28
Ранее РИА Новости обратило внимание, что Трамп в декабре как минимум дважды выглядел так, будто борется со сном во время встречи с членами своего кабинета министров.
При этом республиканец постоянно называет своего предшественника на посту президента, Джо Байдена, "сонным".
Трамп стал старейшим президентом США, на момент инаугурации он был на пять месяцев старше Байдена в день вступления того в должность. Байден ранее вызывал беспокойство относительно своего умственного здоровья: он терялся, путался в словах и даже падал. Подозрения в том, что Байден засыпал на мероприятиях, высказывались неоднократно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Трамп признался, что принимает большое количество аспирина
Вчера, 17:39
 
