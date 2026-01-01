Трамп отрицает, что засыпал на публичных мероприятиях

ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне беспокойства о состоянии его здоровья отрицает, что засыпал на публичных мероприятиях, объяснив это морганием или просто закрыванием глаз для отдыха.

Ранее РИА Новости обратило внимание, что Трамп в декабре как минимум дважды выглядел так, будто борется со сном во время встречи с членами своего кабинета министров.