Трамп признался, что принимает большое количество аспирина

ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что ежедневно принимает большое количество аспирина ради разжижения крови, дозировка превышает объем рекомендованной ему врачами, в результате чего на его теле легко появляются синяки.

"Они (врачи - ред.) говорят, что аспирин разжижает кровь, и я не хочу, чтобы густая кровь текла через мое сердце. Я хочу, чтобы через мое сердце текла хорошая, жидкая кровь. Это имеет смысл?" - сообщил он в интервью газете Wall Street Journal.

Как добавил американский лидер, в результате ежедневного употребления большой дозы аспирина у него легко появляются синяки, и врачи рекомендовали ему снизить дозу, однако Трамп отказался менять дозировку, поскольку принимает его уже 25 лет.

"Я немного суеверен", - отметил он, объясняя отказ он снижения дозировки.

В то же время личный врач Трампа, капитан ВМС Шон Барбабелла рассказал изданию, что президент принимает 325 миллиграммов аспирина в день. Согласно данным американской клиники Мейо, низкая доза аспирина составляет в среднем 81 миллиграмм.