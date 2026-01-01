Рейтинг@Mail.ru
17:39 01.01.2026 (обновлено: 19:14 01.01.2026)
Трамп признался, что принимает большое количество аспирина
сша, дональд трамп, в мире, здоровье
США, Дональд Трамп, В мире, Здоровье
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что ежедневно принимает большое количество аспирина ради разжижения крови, дозировка превышает объем рекомендованной ему врачами, в результате чего на его теле легко появляются синяки.
"Они (врачи - ред.) говорят, что аспирин разжижает кровь, и я не хочу, чтобы густая кровь текла через мое сердце. Я хочу, чтобы через мое сердце текла хорошая, жидкая кровь. Это имеет смысл?" - сообщил он в интервью газете Wall Street Journal.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп в Рождество появился с синяками на запястьях
25 декабря 2025, 04:43
Как добавил американский лидер, в результате ежедневного употребления большой дозы аспирина у него легко появляются синяки, и врачи рекомендовали ему снизить дозу, однако Трамп отказался менять дозировку, поскольку принимает его уже 25 лет.
"Я немного суеверен", - отметил он, объясняя отказ он снижения дозировки.
В то же время личный врач Трампа, капитан ВМС Шон Барбабелла рассказал изданию, что президент принимает 325 миллиграммов аспирина в день. Согласно данным американской клиники Мейо, низкая доза аспирина составляет в среднем 81 миллиграмм.
Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Трамп демонстрирует признаки старения на публике, пишет WSJ
Вчера, 17:48
 
