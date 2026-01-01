https://ria.ru/20260101/tramp-2065973392.html
Трамп признался, что принимает большое количество аспирина
Трамп признался, что принимает большое количество аспирина - РИА Новости, 01.01.2026
Трамп признался, что принимает большое количество аспирина
Президент США Дональд Трамп признался, что ежедневно принимает большое количество аспирина ради разжижения крови, дозировка превышает объем рекомендованной ему... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T17:39:00+03:00
2026-01-01T17:39:00+03:00
2026-01-01T19:14:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d6c595e7486db954f20250e93e27fed.jpg
https://ria.ru/20251225/tramp-2064493361.html
https://ria.ru/20260101/ssha-2065975079.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b59ffe395ca748741b89e861012cd50c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, в мире, здоровье
США, Дональд Трамп, В мире, Здоровье
Трамп признался, что принимает большое количество аспирина
Трамп признался, что принимает большое количество аспирина для разжижения крови
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что ежедневно принимает большое количество аспирина ради разжижения крови, дозировка превышает объем рекомендованной ему врачами, в результате чего на его теле легко появляются синяки.
"Они (врачи - ред.) говорят, что аспирин разжижает кровь, и я не хочу, чтобы густая кровь текла через мое сердце. Я хочу, чтобы через мое сердце текла хорошая, жидкая кровь. Это имеет смысл?" - сообщил он в интервью газете Wall Street Journal.
Как добавил американский лидер, в результате ежедневного употребления большой дозы аспирина у него легко появляются синяки, и врачи рекомендовали ему снизить дозу, однако Трамп
отказался менять дозировку, поскольку принимает его уже 25 лет.
"Я немного суеверен", - отметил он, объясняя отказ он снижения дозировки.
В то же время личный врач Трампа, капитан ВМС Шон Барбабелла рассказал изданию, что президент принимает 325 миллиграммов аспирина в день. Согласно данным американской клиники Мейо, низкая доза аспирина составляет в среднем 81 миллиграмм.
Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.