Трамп признал, что наносит макияж на руки
17:28 01.01.2026 (обновлено: 17:30 01.01.2026)
Трамп признал, что наносит макияж на руки
Президент США Дональд Трамп на фоне беспокойства о состоянии его здоровья признал, что наносит макияж на руки. РИА Новости, 01.01.2026
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
© Getty Images / Tasos KatopodisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Getty Images / Tasos Katopodis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне беспокойства о состоянии его здоровья признал, что наносит макияж на руки.
"У меня есть макияж, который, знаете, легко наносится, это занимает около 10 секунд", - заявил Трамп газете Wall Street Journal, комментируя использование тональных средств на тыльной стороне ладони.

Американский лидер периодически появляется на публике с замазанным на внешней стороне запястья синяком. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 17 июля заявила, что по итогам медицинского обследования у Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Тогда она объяснила наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента и приемом аспирина, который, по ее словам, он использует в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
В миреСШАДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
