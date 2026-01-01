Трамп признал, что наносит макияж на руки

ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне беспокойства о состоянии его здоровья признал, что наносит макияж на руки.
"У меня есть макияж, который, знаете, легко наносится, это занимает около 10 секунд", - заявил Трамп газете Wall Street Journal, комментируя использование тональных средств на тыльной стороне ладони.
Американский лидер периодически появляется на публике с замазанным на внешней стороне запястья синяком. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 17 июля заявила, что по итогам медицинского обследования у Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Тогда она объяснила наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента и приемом аспирина, который, по ее словам, он использует в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
