Трамп отложил повышение пошлин на мебель

Там указывается, что президент отложил повышение пошлин на мебель, которое должно было произойти 1 января, по указу от 29 сентября. Отмечается, что "текущие 25-процентные пошлины" на некоторые виды мягкой мебели, кухонные шкафы и трюмо, которые были введены в рамках указа от 25 сентября, остаются в силе.