Трамп отложил повышение пошлин на мебель
14:51 01.01.2026
Трамп отложил повышение пошлин на мебель
Президент США Дональд Трамп отложил на год повышение некоторых пошлин на мебель из других стран, которое должно было вступить в силу 1 января
в мире
сша
великобритания
япония
дональд трамп
евросоюз
2026
в мире, сша, великобритания, япония, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Великобритания, Япония, Дональд Трамп, Евросоюз
Трамп на год отложил повышение пошлин на мягкую мебель, кухонные шкафы и трюмо

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отложил на год повышение некоторых пошлин на мебель из других стран, которое должно было вступить в силу 1 января, говорится в публикации на сайте Белого дома.
В сентябре Белый дом сообщил о введении новых пошлин на импорт ряда лесоматериалов, а также некоторых видов мебели и кухонных шкафов, произведенных за пределами США. На лесоматериалы вводится пошлина в размере 10%, на мебель - 25%. При этом в случае с мебелью предусмотрены исключения: тариф для Великобритании составит 10%, для Японии и стран ЕС - 15%. Эти пошлины начнут действовать с 14 октября 2025 года, а с 1 января 2026 года будут повышены до 30% для мягкой мебели и до 50% - для кухонной.
"Сегодня (31 декабря - ред.) президент Дональд Трамп подписал указ, ссылающийся на секцию 232 закона о расширении торговли от 1962 года для того, чтобы отложить повышение пошлин на мебель с мягкой обивкой, кухонные шкафы и трюмо на год", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Там указывается, что президент отложил повышение пошлин на мебель, которое должно было произойти 1 января, по указу от 29 сентября. Отмечается, что "текущие 25-процентные пошлины" на некоторые виды мягкой мебели, кухонные шкафы и трюмо, которые были введены в рамках указа от 25 сентября, остаются в силе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Трамп заявил, что США установили мировой рекорд в привлеченных инвестициях
31 декабря 2025, 23:29
 
