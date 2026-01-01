Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал Трампа настоящим лидером Европы - РИА Новости, 01.01.2026
13:24 01.01.2026
Эксперт назвал Трампа настоящим лидером Европы
Президент США Дональд Трамп стал настоящим лидером Европы в 2025 году, заявил директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при консервативном вашингтонском... РИА Новости, 01.01.2026
в мире, европа, сша, германия, дональд трамп, маргарет тэтчер, фридрих мерц, heritage foundation, еврокомиссия, евросоюз
Эксперт назвал Трампа настоящим лидером Европы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стал настоящим лидером Европы в 2025 году, заявил директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при консервативном вашингтонском аналитическом центре Heritage Foundation Нил Гардинер.
"Забудьте о (канцлере Германии - ред.) Фридрихе Мерце, (президенте Франции - ред.) Эммануэле Макроне или (главе ЕК - ред.) Урсуле фон дер Ляйен. Дональд Трамп в 2025 году стал настоящим лидером Европы, а 2026 год, скорее всего, только укрепит его позиции", - написал Гардинер в статье для британской газеты Telegraph.
Белый дом 5 декабря 2025 года опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и цензуры свободы слова в ЕС.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Трамп проигнорировал вопрос о войсках США на Украине
В миреЕвропаСШАГерманияДональд ТрампМаргарет ТэтчерФридрих МерцHeritage FoundationЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
