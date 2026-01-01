Эксперт назвал Трампа настоящим лидером Европы

«

"Забудьте о (канцлере Германии - ред.) Фридрихе Мерце, (президенте Франции - ред.) Эммануэле Макроне или (главе ЕК - ред.) Урсуле фон дер Ляйен. Дональд Трамп в 2025 году стал настоящим лидером Европы, а 2026 год, скорее всего, только укрепит его позиции", - написал Гардинер в статье для британской газеты Telegraph.