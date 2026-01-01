Трамп уважает Путина, заявила экс-помощница Байдена

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп уважает российского лидера Владимира Путина и даже немного боится его, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид.

Она отметила, что Трамп, по ее мнению, знает, что главная любовь Путина - русский народ и суверенное государство, он будет их защищать, и американский лидер такую позицию уважает.