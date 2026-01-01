Трамп уважает Путина, заявила экс-помощница Байдена

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп уважает российского лидера Владимира Путина и даже немного боится его, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид.
"Я думаю, что нынешний президент США Дональд Трамп очень изменчив. Он, как мне кажется, уважает русскую культуру. И, что наиболее важно, у него есть глубокое уважение к Владимиру Путину и даже немного страха перед ним. Дональд Трамп не многих боится", - сказала Рид.
Она отметила, что Трамп, по ее мнению, знает, что главная любовь Путина - русский народ и суверенное государство, он будет их защищать, и американский лидер такую позицию уважает.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.