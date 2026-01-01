https://ria.ru/20260101/tramp-2065908101.html
Трамп пошутил, что не хочет разорять гостей новогодней вечеринки
Трамп пошутил, что не хочет разорять гостей новогодней вечеринки - РИА Новости, 01.01.2026
Трамп пошутил, что не хочет разорять гостей новогодней вечеринки
Президент США Дональд Трамп пошутил, что не хочет разорять гостей своей новогодней вечеринки. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T06:10:00+03:00
2026-01-01T06:10:00+03:00
2026-01-01T06:10:00+03:00
в мире
сша
флорида
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/49/1533474985_0:0:4601:2588_1920x0_80_0_0_8640f02956a05abd970145e5e04c7671.jpg
https://ria.ru/20260101/tramp-2065906789.html
https://ria.ru/20251214/tramp-2062008142.html
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/49/1533474985_213:0:4601:3291_1920x0_80_0_0_ceff580c03f2fa0e997aaaadbd015602.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Трамп пошутил, что не хочет разорять гостей новогодней вечеринки
Трамп во время аукциона на своей вечеринке пошутил, что не хочет разорять гостей
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что не хочет разорять гостей своей новогодней вечеринки.
Мероприятие проходило в Мар-а-Лаго во Флориде
, где американский лидер находится с 20 декабря. Трамп
выступил перед гостями с небольшой речью об экономических успехах страны, а затем пригласил на сцену художницу Ванессу Орабуэне, которая ранее рисовала его портрет.
Женщина за несколько минут изобразила мужское лицо. Исполнение похожих на псалмы песен со словом "Иисус" намекало собравшимся, кто на картине.
Трамп вышел на сцену и предложил гостям купить полотно, а деньги обещал отправить на благотворительность.
"2,75 миллиона? Кто это? Я знаю этого парня, у него много", - озвучивал ставки президент США
.
Предложения в три миллиона он ни от кого не дождался. "Не нужно этого делать, если завтра вам придется подавать на банкротство. Дамы и господа, один из наших выдающихся людей заявил о банкротстве". Это будет слишком", - сказал Трамп.
Он пригласил на сцену купившего картину, отметив, что полотно вблизи еще красивей.