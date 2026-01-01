Рейтинг@Mail.ru
Трамп пошутил, что не хочет разорять гостей новогодней вечеринки - РИА Новости, 01.01.2026
06:10 01.01.2026
Трамп пошутил, что не хочет разорять гостей новогодней вечеринки
Трамп пошутил, что не хочет разорять гостей новогодней вечеринки
Трамп пошутил, что не хочет разорять гостей новогодней вечеринки
Президент США Дональд Трамп пошутил, что не хочет разорять гостей своей новогодней вечеринки. РИА Новости, 01.01.2026
в мире
сша
флорида
дональд трамп
сша
флорида
2026
в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Трамп пошутил, что не хочет разорять гостей новогодней вечеринки

Трамп во время аукциона на своей вечеринке пошутил, что не хочет разорять гостей

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что не хочет разорять гостей своей новогодней вечеринки.
Мероприятие проходило в Мар-а-Лаго во Флориде, где американский лидер находится с 20 декабря. Трамп выступил перед гостями с небольшой речью об экономических успехах страны, а затем пригласил на сцену художницу Ванессу Орабуэне, которая ранее рисовала его портрет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Трамп раскрыл пожелание на Новый год
05:16
Женщина за несколько минут изобразила мужское лицо. Исполнение похожих на псалмы песен со словом "Иисус" намекало собравшимся, кто на картине.
Трамп вышел на сцену и предложил гостям купить полотно, а деньги обещал отправить на благотворительность.
"2,75 миллиона? Кто это? Я знаю этого парня, у него много", - озвучивал ставки президент США.
Предложения в три миллиона он ни от кого не дождался. "Не нужно этого делать, если завтра вам придется подавать на банкротство. Дамы и господа, один из наших выдающихся людей заявил о банкротстве". Это будет слишком", - сказал Трамп.
Он пригласил на сцену купившего картину, отметив, что полотно вблизи еще красивей.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Трамп в шутку пожаловался, что публика больше любит Меланью
14 декабря 2025, 22:17
 
