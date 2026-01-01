Трамп проигнорировал вопрос о войсках США на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 1 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проигнорировал вопросы журналистов о том, направят ли Штаты войска на Украину и какую роль сыграло ЦРУ в ударе по побережью Венесуэлы.
"Спасибо", – сухо ответил он, отвечая на вопросы журналистов в Мар-а-Лаго на праздновании Нового года.
Владимир Зеленский ранее заявил, что украинская сторона обсуждает с Трампом присутствие американских войск на Украине, несмотря на нежелание Вашингтона направлять силы на украинскую территорию.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и грозит резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.