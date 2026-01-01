Рейтинг@Mail.ru
Трамп проигнорировал вопрос о войсках США на Украине - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:54 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/tramp-2065907555.html
Трамп проигнорировал вопрос о войсках США на Украине
Трамп проигнорировал вопрос о войсках США на Украине - РИА Новости, 01.01.2026
Трамп проигнорировал вопрос о войсках США на Украине
Президент США Дональд Трамп проигнорировал вопросы журналистов о том, направят ли Штаты войска на Украину и какую роль сыграло ЦРУ в ударе по побережью... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T05:54:00+03:00
2026-01-01T05:54:00+03:00
в мире
украина
россия
венесуэла
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7af370a2e390791092b02f9065603054.jpg
https://ria.ru/20251218/obraschenie-2062813146.html
https://ria.ru/20260101/tramp-2065906789.html
украина
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_4215a07caee2bdb134bcb804e851805a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, венесуэла, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Венесуэла, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мирный план США по Украине
Трамп проигнорировал вопрос о войсках США на Украине

Трамп проигнорировал вопрос о войсках на Украине и роли ЦРУ в ударе по Венесуэле

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 1 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проигнорировал вопросы журналистов о том, направят ли Штаты войска на Украину и какую роль сыграло ЦРУ в ударе по побережью Венесуэлы.
"Спасибо", – сухо ответил он, отвечая на вопросы журналистов в Мар-а-Лаго на праздновании Нового года.
Обращение Трампа к нации - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп в обращении к нации о своих успехах ни разу не упомянул Украину
18 декабря 2025, 05:45
Владимир Зеленский ранее заявил, что украинская сторона обсуждает с Трампом присутствие американских войск на Украине, несмотря на нежелание Вашингтона направлять силы на украинскую территорию.
Ранее телеканал CNN сообщал, что ЦРУ нанесло удар беспилотником по портовому объекту на побережье Венесуэлы, который якобы использовался известной венесуэльской группировкой "Трен де Арагуа" для хранения наркотиков и их погрузки на суда для дальнейшей транспортировки.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и грозит резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Трамп раскрыл пожелание на Новый год
05:16
 
В миреУкраинаРоссияВенесуэлаДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала